Hatay'da bahçeden eve sıçrayan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçede çıkan ve eve sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde kullanılmayan eşyaların bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bahçedeki ağaçlara ve 2 katlı müstakil evin üst katına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir odasında hasar oluştu, bahçedeki eşyalar zarar gördü.