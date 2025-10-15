Hatay'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi kavşağında H.B. yönetimindeki otomobil, kavşakta E.D. idaresindeki beton mikseriyle kavşakta çarpıştı.

Kaza, 11 Ekim günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.