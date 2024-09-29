Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü,1 yaralı

Numune Mahallesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.



Kavga sırasında Bilal K. ile Ferdi B. bıçakla yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Bilal K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Emre T. ile Murat T'yi gözaltına aldı.