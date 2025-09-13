Hatay’da bin 260 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bin 260 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.

Adreste yapılan aramada; bin 260 litre fermente halde el yapımı içki (rakı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

