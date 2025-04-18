Hatay'da bin 30 adet sikke ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında il genelinde 8 ayrı adreste yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 30 adet sikke, 12 adet yüzük, 12 adet obje, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilo nargile tütünü, 28 adet elektronik sigara, 1 adet sahte çek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.