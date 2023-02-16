Hatay'da binada mahsur kalan kedi 257'nci saatte kurtarıldı

Hatay Antakya'da, depremde hasar alan bir apartmanın 3'üncü katındaki evde mahsur kalan kedi 11 gün sonra kurtarıldı.

Hatay'da binada mahsur kalan kedi 257'nci saatte kurtarıldı

'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir binada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'da binada mahsur kalan kedi 257'nci saatte kurtarıldı - 1

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Cebrail Mahallesi'nde depremde hasar gören Saadet Apartmanı'nın 5. katında bir kedinin mahsur kaldığına yönelik sosyal medyada yer alan yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sepetli vinçle balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi depremin 257'inci saatinde kurtardı.

Hatay'da binada mahsur kalan kedi 257'nci saatte kurtarıldı - 2

Kediyi kurtardıktan sonra "tatlı kızım" diye severek mama ve su ile besleyen itfaiye çalışanları büyük sevinç yaşadı.

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