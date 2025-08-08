Hatay'da bir ev yangına teslim oldu, üç yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Hatay'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bir ev yangına teslim oldu, üç yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

sırasında evde mahsur kalan anne, ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde dışarı çıkarılırken, içeride baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bilincini kaybettiği öğrenilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...