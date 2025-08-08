Hatay'da bir ev yangına teslim oldu, üç yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan anne, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde dışarı çıkarılırken, içeride baygın halde bulunan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bilincini kaybettiği öğrenilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.