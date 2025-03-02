Hatay'da bir hayırsever 800 kişinin market borcunu ödedi

Yıldırımtepe Mahallesi'nde İzzet Bedir'in işlettiği markete giden isminin açıklanmasanı istemeyen hayırsever, veresiye defterindeki toplam tutarı hesaplattıktan sonra 800 kişinin borcunun tamamını ödedi.



32 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını bakkal, isminin açıklanmasını istemeyen kişinin hem kendisini hem de vatandaşları mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi;



"Hayırseverle hesapladığımız borç 1 milyon 613 bin lira tuttu. Bana 'Sen de yardım et, borcu indirelim' dedi. Borcu 1 milyon 350 bin liraya düşürdük. Vatandaşların kimisinin 100 kimisinin de 20 bin lira borcu vardı."