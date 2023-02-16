Hatay'da bir yıl önce yapılan bina enkaz oldu

Haber: Melike Şahin

Binaları eskidiği için müteahhitle anlaştılar, bir yıl önce yeni apartmanlarına yerleştiler. Ancak güvenli olduğunu zannettikleri evleri depremle yerle bir oldu.



Depremzede yakını Mehmet Polat, ''Binamız yeniydi. Geçen yıl Temmuz ayında teslim edildi. Neredeyse 28 daireli bir yıllık bina herkese mezar oldu. Sadece 6 kişi sağ kurtuldu.'' dedi.



Eser Apartmanının depremden sonrası hali

Burası Hatay'ın Antakya ilçesi. Yıkımın en büyük yaşandığı yerlerden biri.



İlçede neredeyse her iki binadan biri sarsıntının şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

28 AİLEYE MEZAR OLDU

İnceleme yapılan 5 binin üzerindek bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor.



Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri.



Deprem anında yerle bir oldu. 28 dairede 100'ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Eser Apartmanının depremden önceki hali

Henüz yeni inşa edilen ve geçtiğimiz yaz ailelere teslim edilen bina ile ilgili çok vahim bir durum da ortaya çıktı.



Yalnızca bir yıl önce inşaatı tamamlanan Eser Apartmanı'ndan geriye bu görüntü kaldı. Apartman sakinleri daha sağlam bir binada oturmak için evlerini kentsel dönüşüme vermişti. Bir müteahhitle anlaşarak daire başına 200 bin TL para ödediler ve bu ev bu apartman onlarca kişiye mezar oldu.



Depremzede yakını Esat Yolcu, ''Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu.'' dedi.