Hatay'da bugün okullar tatil mi? Hatay Valiliği'nden Antakya ve Defne'deki okullar için açıklama geldi

Hatay 'da sağanak yağış özellikle Antakya'da hayatı felç etti. Akşam saatlerinde yağışın etkisini yitirdiği kentte belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürerken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda okulların durumuyla ilgili de değerlendirme yapıldı. Akşam saatlerinde "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt geldi.

TATİL KARARINI HATAY VALİLİĞİ DUYURDU

Hatay Valiliği, kentte dün etkili olan, bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca 24 saat esasına uygun olarak tüm ekiplerin 315 araç ve 666 personel ile sahada hazır olunduğu bildirildi.