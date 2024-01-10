Hatay’da can pazarı: TIR'la çarpışan pikabın kasasından yola savruldular

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, pick-up çarpıştı.

Kazanın etkisiyle pikabın arka kasasında oturan 4 kişi yola savruldu.

Kaza sonrası otoyolda can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.