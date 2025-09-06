Hatay'da çiftlik yangını
Hatay'da samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Hasanlı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte yaşandı.
Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekipler, müdahale esnasında besihanede bulunan küçükbaş hayvanlar zarar görmeden tahliye etmeyi başardı. Yangında saman balyaları zarar gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Yangın
- Hatay