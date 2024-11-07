Hatay'da çırçır fabrikasında yangın

Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede pamiklere sıçrayan yangına itfaiye müdahale etti.

Hatay'da çırçır fabrikasında yangın

Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, fabrikadaki pamuklara alev aldı.

İşçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiyeye, jandarma ekipleri ve 5 iş makinesi ile destek verildi. Yangının büyümemesi için, zarar görmeyen pamuklar tesisten çıkarıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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