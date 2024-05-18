Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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