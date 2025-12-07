Hatay'da dayı vahşeti. 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti
07.12.2025 18:13
Son Güncelleme: 07.12.2025 18:33
AA, İHA
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki A.A, baraj kıyısında kayaların altında yaralı olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun dayısı gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkiindeki arazide bulundu.
OKUL ÇIKIŞINDA KAÇIRMIŞ
Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.