Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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