Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize açıldıkları kayığın su alması sonucu mahsur kalan 2 balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya ulaştırıldı.

Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

'da isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, balık tutmak için Karaağaç sahilinden denize açıldı.

Bir süre sonra kayığın su aldığını fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Yenidoğan soruşturması: Bebekleri 112'ye bildirmeden kabul etmişler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...