Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Hatay'da isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, balık tutmak için Karaağaç sahilinden denize açıldı.



Bir süre sonra kayığın su aldığını fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.