Hatay'da denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cansız bedeni Kıbrıs'ta bulundu

Balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık’ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nden balıkçı teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları’ndan bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.



Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalış timleri ve kıyı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen 13 gün boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda Sahiloğulları’na ulaşılamadı.

CANSIZ BEDENİ KIBRIS'TA BULUNDU

Aradan geçen 13 günün ardından Refik Sahiloğulları’nın cansız bedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’ye bağlı Karşıyaka ilçesinde bulunan Şirinyalı Mevkii’nde deniz içerisinde kayalıklar üzerinde bulundu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.