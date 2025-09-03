Hatay'da denize giren İranlı kardeşleri ölüm ayırdı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde acı bir olay yaşandı.



Meydan Sahili'nden yüzmek için denize giren İran uyruklu Azat ve kardeşi Ali Pir'in suda sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kardeşlerden Azat Pir'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Durumu ağır olan Ali Pir ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.