Hatay’da deprem konutları için teslim töreni | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ayda 75 bin konutu teslim edeceğiz

"FELAKET DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASININ ÜST DÜZEYDE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"



Bu afet bize, verdiği pek çok dersin yanı sıra; ülkemizde devlet-millet dayanışmasının aksi yöndeki tüm gayretlere rağmen en üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Sayısız insanımız ya kendi iradesiyle bizzat gelerek ya da çeşitli yollarla destek sağlayarak depremzede vatandaşlarımızın acısını paylaşmıştır.



"KARŞILAŞTIĞIMIZ TABLOYU ASLA UNUTMAYACAĞIZ"



Hatay can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay’a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay’ın yaşadığı yıkım, gerçekten çok büyüktü. Depremin ardından önceliğimizi arama-kurtarma faaliyetlerine, kış şartlarının daha da elzem haline geldiği acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik.



"HAK SAHİPLERİNE YENİ YUVALARI HAYIRLI OLSUN"



Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla yadederken, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de çalıştık; çabaladık. Bir yandan enkazları kaldırırken süratle inşa faaliyetlerine başladık. Bugünkü kura törenimizle 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Hak sahiplerimize yeni yuvalarının hayırlı olmasını, evlerinde sağlıkla oturmalarını diliyorum.



"2 AYDA 75 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"



Kardeşlerim bu daha başlangıç. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde inşası süren 40 bin konutu da hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.



"DAYANIŞMAYLA ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ MESELE YOK"



Defne Hastanesi’yle ilgili ne dediler? “Yok böyle bir şey” dediler. Açılışını bizzat bu kardeşiniz tüm ekibiyle gerçekleştirdi. Biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Bu hususta vatandaşlarımız müsterih olsun. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.



"CUMHURİYETİMİZİN İLK ASRININ EN BÜYÜK KAZANIMI HATAY"



Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları evlatlarımıza miras bırakacağız. Şehirlerimizi ne kadar kimlikli yerleşim yerleri olarak geleceğe taşıyabilirsek, kendimizi o derece vazifesini hakkıyla yapmış sayacağız.



Yaşadığımız her felaket bize milli birliğimizin ve devletimizin gücünün önemini hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin ilk asrının en büyük kazanımı, Hatay’ın vatan topraklarına katılmasıydı.



Türkiye Yüzyılı’nda Hatay’ın da içinde bulunduğu vatanın her karışını üzerinde güvenle, huzurla yaşayacağımız bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Ama hamdolsun; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye’ye ulaşma azmimiz hepsinin üzerindedir. Tek ihtiyacımız, saflarımızı sıklaştırarak, birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaktır.



Hedeflerimize doğru azimle yürürken, deprem afeti, terör saldırıları, ekonomik tuzaklar olmak üzere önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız."

