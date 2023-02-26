Hatay'da deprem sonrası ulaşılamayan Esra İlhan için DNA sonucu bekleniyor



Yaşananları gözyaşları içinde anlatan baba Kerzi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Benim çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Perişan durumdayız. En azından bir dikili bir taşı olsun, onu istiyoruz bu saatten sonra. Bilmiyorum bundan sonra yaşantım nasıl olur. Keşke Allah benim canımı alaydı da onlar yaşasaydı. Daha yeni evlilerdi. 8 aylık... Hayalleri vardı ama olmadı. Depremden bir hafta önce eşim de oradaydı. Depremden bir hafta önce geldi. Bilemezsin böyle olabileceğini, bilseydik ikisini de alıp gelirdik. Severek evlenmişlerdi."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin