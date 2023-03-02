Hatay'da depremde yıkılan apartmanın fen işleri sorumlusu yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Hatay'da depremde yıkılan apartmanın fen işleri sorumlusu yakalandı
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Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi Haberi Görüntüle

'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, İstanbul'da tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın, hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararı sonrası, ekipler Tacikistan yetkilileriyle görüşerek Dalkılıç'ın ülkeye alınmayıp INAD (ülkeye girişine izin verilmeyen) yolcu olarak geri gönderilmesi talebinde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Tacikistan'a alınmayarak aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Dalkılıç, gözaltına alındı.

Şüpheli Dalkılıç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamca "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

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