Hatay'da depremzedeyi sırtında taşıyan polis konuştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise görüntülerin ardından polis memuru Hasan Aba'ya teşekkür edip, hediye verdi.

''GÖREVİMİ YAPTIM''

Düzenlenen törende mutluluğunu dile getiren Aba, "Ben dün görevimi yaptım. Deprem bölgesinde canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Vali Mustafa Masatlı ise tüm polislerin deprem bölgesindeki kişilere her konuda yardımcı olduğunu belirterek, "Hasan kardeşimiz de yaşlı bir amcamızı su birikintisinden sırtına alarak geçirdi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu davranışlar arkadaşlarımızın görünen yüzü. Bu ve buna benzer davranışı bütün arkadaşlarımız sergiliyorlar." diye konuştu.