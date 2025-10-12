Hatay'da dolu yağışı

Hatay'ın sahil ilçelerinde dolu yağdı.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Dolu yağışı kentin sahil ilçeleri olan Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde kendini gösterdi.

Dolu yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

Yağışlı havanın kentte gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.