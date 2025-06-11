Hatay'da drift atan sürücüye 48 bin lira ceza

Olay, 31 Mayıs'ta saat 01.00 saatlerinde Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

C.T., kamyonetiyle drift attı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerden sürücü C.T.'yi tespit edip, 48 bin 559 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.