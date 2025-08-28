Hatay'da düzensiz göçmenler yakalandı

Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Altınözü yolunda otomobili ve pikabı durdurdu.



Araçlarda yapılan aramalarda Suriye uyruklu 14 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.



Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle S.A, A.A. ve A.E.'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.