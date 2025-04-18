Hatay'da düzensiz göçmenler yakalandı
Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 5 kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçakçısı iki şüpheli ise tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Antakya-Belen yolunda durdurulan iki araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 göçmen tespit edildi.
Olayın şüphelisi M.Ö. ile Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Göçmen
- Hatay Belen