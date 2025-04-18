Hatay'da düzensiz göçmenler yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Antakya-Belen yolunda durdurulan iki araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 göçmen tespit edildi.

Olayın şüphelisi M.Ö. ile Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.