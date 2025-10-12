Hatay'da düzensiz göçmenler yakalandı

Hatay İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botun Meydan Sahili yakınında kıyıya yanaşmaya çalıştığını belirledi.



Ekipler, bottaki Suriye uyruklu 26 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.



Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.