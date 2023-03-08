Hatay'da enkazdan çıkarılan hayvanlar Osmaniye’de tedaviye alındı

Hatay’da depremler sonrası enkazdan çıkarılan 2 keçi ve oğlakları ile 2 ördek ve 6 güvercine ilk müdahale, bölgede kurulan sahra hastanelerinde yapıldı.

Hayvanlar, yapılan tedavilerinin ardından, Osmaniye’ye transfer edildi. Buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliğine yerleştirilen hayvanların sağlık durumları, her geçen gün iyiye gidiyor. ‘Berfin’ ismi verilen oğlağın, ayağındaki atellerin çıkarılmasının ardından annesine kavuşması ise kamerayla görüntülendi.

HAYTAP’ın deprem bölgesi Antakya’da kurduğu sahra çadırında pek cana kucak açtığını ve onların ilk müdahalelerini yaptığını söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Enkazdan çıkartılan 2 anne ve 2 yavrusuyla birlikte, yine 2 tane erkek ördeğimiz 6 tane de güvercinimiz geçtiğimiz günlerde bizlere transfer oldu. Oradaki imkanlar doğrultusunda veteriner hekimimiz başarılı bir atel girişimi yapmış yavrumuzun basabilecek seviyede desteklenmesini sağlamış. Biz de bu desteklenen sistemi bekledik ve tedavisine devam ettik. Bundan sonra annesi ve kendisi ölene kadar Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşayacaklar" dedi.