Hatay'da enkazdan sağ çıktıktan sonra araba çarptı

"SIRTIMDAN ALDIĞIM DARBEYLE YERE DÜŞTÜM"



Enkazdan kurtulup dışarıya çıktıklarında, sokakta aldığı darbeyle yere düştüğünü anlatan Soydinç, "Alt katlar çöktüğü için merdivenler yoktu. Koridordan da geçemedik çünkü her şey yıkılmıştı. Evimiz, apartmanın 3'üncü katında olmasına rağmen 2 kat çöktüğü için 1'inci katta gibiydik. Enkazdan kurtulup, dışarıya çıktığımızda kıyamet gibiydi. İnsanlar kaçışıyor, bağrışıyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışıp, yürürken bir anda sırtımdan aldığım sert darbeyle yere düştüm. Otomobil çarpmıştı. O an bana ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Tek hissettiğim sırtımdaki sıcaklıktı, meğer kanmış. Ağrılarımı saatler sonra hissedip, 3 gün sonra doktora gittim. Kaza sonucu bel kemiğimde 3 çatlak ve kayma olduğunu öğrendim. 3 gün boyunca cenazelerle oturup kalktık. Hayatımız boyunca bu kadar acı çekmedik." dedi.



Hatay'da, depremden önce, Sevgi Eli Sosyal Yardımlaşma Derneği başkanlığını yürüttüğünü de belirten Soydinç, "Derneğime kayıtlı 400 yetim vardı. Dernek olarak onlara yardım ederdik, şimdi bizim de yardıma ihtiyacımız var. Yakınlarımızı, akrabalarımızı kaybettik ve burada ne yapacağımızı bilmez bir halde, çaresiz durumdayız." ifadelerini kullandı.