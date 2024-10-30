Hatay'da eprem konutlarından 3 bin 830’unun inşaatı tamamlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Hatay'da eprem konutlarından 3 bin 830’unun inşaatı tamamlandı

Kentte evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Toplu İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.

Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı site şeklinde yapılan konutların inşasında 6 bin 49 işçi görev alıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Genç Cumhuriyet'in ekonomi adımları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...