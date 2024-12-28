Hatay'da evde çıkan yangında altı kişi dumandan etkilendi

Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın sırasında evde bulanan ikisi çocuk altı kişi dumandan etkilendi.



Dumandan etkilenen altı kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.