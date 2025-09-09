Hatay’da eve giren yılanları itfaiye yakaladı

Hatay’da 2 farklı eve giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği ’da sürüngenler insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyorlar.

Erzin ve Kırıkhan ilçesinde havaların sıcak olması sebebiyle yerleşim yerlerinde görülen yılanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ekipleri, her 2 evdeki yılanı da yakalayarak zarar vermeden doğaya bıraktı.

