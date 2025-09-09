Hatay’da eve giren yılanları itfaiye yakaladı

Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Hatay’da sürüngenler insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyorlar.

Erzin ve Kırıkhan ilçesinde havaların sıcak olması sebebiyle yerleşim yerlerinde görülen yılanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, her 2 evdeki yılanı da yakalayarak zarar vermeden doğaya bıraktı.

