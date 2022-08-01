Hatay'da evinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralı

Hatay Kırıkhan'da evinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı. Olay yerinden motosikletli kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 04:44 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 04:45

Hatay'da evinde pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralı

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’ın Kırıkhan ilçesindeki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlenen H.H, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 2 kişinin olayın ardından evden motosikletle kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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