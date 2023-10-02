Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.