Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı

Hatay'da Mehmet Ali Sağır, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı.

Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı

'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.

Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı - 1 Ağır yaralı Haşim Sağır, kurtarılamadı.

Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı - 2 Hatay'da Mehmet Ali Sağır, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı.

Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...