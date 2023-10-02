Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.
Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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