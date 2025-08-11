Hatay'da fabrikada yangın paniği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir fabrikada yangın paniği yaşandı.

Yangın, Menderes Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın malzeme sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.