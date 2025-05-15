Hatay'da feci kaza: 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Devrim S. yönetimindeki otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Caddesi'nde Eyüp S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tevfik A, Mehmet S. ve Ayşe Ç. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.