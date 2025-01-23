Hatay'da feci kaza: Araç ikiye bölündü

Hatay'ın Erzin ilçesinde, ağaçlara çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'da feci kaza: Araç ikiye bölündü

Kadir E. yönetimindeki otomobil, Erzin-Dörtyol kara yolu Bahçelievler mevkiinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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