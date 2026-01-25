Hatay'da feci kaza. Bebek öldü, anne-baba yaralı

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Ö.Ü. yönetimindeki otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde aydınlatma direğine çarparak takla attı.

 

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü, beraberindeki eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki E.Ü. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

