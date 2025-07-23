Hatay'da feci kaza: İki ölü, bir ağır yaralı

Hatay'da seyir halindeki motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki kişi ölürken, bir kişi de ağır yaralandı.

Hatay'da feci kaza: İki ölü, bir ağır yaralı

'ın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis-Hatay kara yolu mevkiinde seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralan üç kişiyi hastaneye kaldırdı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıs hayatını kaybetti.

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