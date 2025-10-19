Hatay'da feci kaza kamerada

Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde bulunan Fadıl Keskin Bulvarı'nda yaşandı.

Cadde üzerinde seyreden otomobille yan yoldan çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatt

