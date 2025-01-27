Hatay'da feci kaza: Motosikletin çarptığı yaya öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya motosiklet çarptı. Yayalardan biri hayatını kaybetti.

Hatay'da feci kaza: Motosikletin çarptığı yaya öldü

Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki motosiklet Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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