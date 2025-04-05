Hatay'da feci olay: Çocuğun koluna demir korkuluk saplandı!
Hatay'da oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden bir çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde oyun oynarken dengesini kaybeden çocuğun kolu demir korkuluklara saplandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, demir korkuluklara kolu saplanan çocuğu kurtarma anları...
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
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