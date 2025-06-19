Hatay'da feci olay: Göçük altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi

Hatay'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti.

Hatay'da feci olay: Göçük altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Çalışma yapan iki , göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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