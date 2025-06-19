Hatay'da feci olay: Göçük altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Çalışma yapan iki işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.