Hatay'da firari operasyonu: İki kişi yakalandı

Hatay'da firari şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Hatay polisi tarafından yapılan operasyonda, İskenderun'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl 7 ay 14 gün olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan A.A. ile kadına karşı basit yaralama suçundan aranan B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. B.K. ise serbest bırakıldı.