Hatay'da fırtına: Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde etkili olan fırtınada iskeledeki tekneler alabora oldu, üzerlerine ağaç devrilen araçlar hasar gördü.
İskenderun ve Arsuz'da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.
Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.
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