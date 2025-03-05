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Hatay'da fırtına: Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde etkili olan fırtınada iskeledeki tekneler alabora oldu, üzerlerine ağaç devrilen araçlar hasar gördü.

Hatay'da fırtına: Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi

İskenderun ve Arsuz'da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Hatay'da fırtına: Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi - 1

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.

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