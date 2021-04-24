Hatay'da freni boşalan ve devrilen vinç, 11 araca çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde virajı alamayarak karşı şeride devrildi. Bu şekilde sürüklenen vinç, önce bir ağaca daha sonra karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, 2 kişi olay yerinde 2 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin ise kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.



Vincin freni boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia edildi.