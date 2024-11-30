Hatay’da geceyi aydınlatan patlama: Bir mahalle elektriksiz kaldı

Hatay’ın Defne ilçesinde elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama bir mahalleyi elektriksiz bıraktı. Trafodan çıkan alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay’da geceyi aydınlatan patlama: Bir mahalle elektriksiz kaldı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da dün gece bir trafoda patlama meydana geldi.

Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’ndeki elektrik trafosu, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın ardından mahallede elektrik kesilirken, bölgeye itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

Hatay’da geceyi aydınlatan patlama: Bir mahalle elektriksiz kaldı - 1

sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekipler trafoda onarım çalışması yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...