Hatay’da geceyi aydınlatan patlama: Bir mahalle elektriksiz kaldı

Hatay’da dün gece bir trafoda patlama meydana geldi.



Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’ndeki elektrik trafosu, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı.



Patlamanın ardından mahallede elektrik kesilirken, bölgeye itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.