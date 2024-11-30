Hatay’da geceyi aydınlatan patlama: Bir mahalle elektriksiz kaldı
Hatay’ın Defne ilçesinde elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama bir mahalleyi elektriksiz bıraktı. Trafodan çıkan alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay’da dün gece bir trafoda patlama meydana geldi.
Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’ndeki elektrik trafosu, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı.
Patlamanın ardından mahallede elektrik kesilirken, bölgeye itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ekipler trafoda onarım çalışması yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.
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