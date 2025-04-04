Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

