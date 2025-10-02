Hatay'da göçmen kaçakçısına tutuklama

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bu kapsamda 30 Ekim tarihinde Reyhanlı-Antakya yolunda durdurulan bir araç içerisinde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.



Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.